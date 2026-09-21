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Регион
Опубликовано 21 сентября, 14:51

Четыре месяца кошмара: На Кубани осудили 70-летнего педофила, который насиловал восьмилетнюю девочку

На Кубани 70-летнего мужчину осудили на 15 лет за насилие над ребёнком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Суд в Краснодарском крае приговорил 70-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над восьмилетней девочкой. Его признали виновным по пяти эпизодам.

Преступления происходили с июня по сентябрь 2023 года. Часть эпизодов, по данным объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, произошла в бассейне и помещениях домовладения.

«Преступления совершены в различные периоды времени в плавательном бассейне и помещениях домовладения», — говорится в сообщении суда.

Заседания проходили в закрытом режиме из-за возраста потерпевшей и характера дела.

Помимо 15 лет лишения свободы, осуждённому запретили заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей.

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Совсем недавно на Кубани суд приговорил жителя региона к 23 годам колонии за убийство 12-летней девочки. Ранее в Краснодаре 50-летний мужчина получил 15 лет за сексуальные преступления в отношении малолетних. Ещё один похожий приговор вынесли педофилу-рецидивисту, которого отправили в колонию на 16 лет.

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Дарья Денисова
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