Четыре месяца кошмара: На Кубани осудили 70-летнего педофила, который насиловал восьмилетнюю девочку

Суд в Краснодарском крае приговорил 70-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над восьмилетней девочкой. Его признали виновным по пяти эпизодам.

Преступления происходили с июня по сентябрь 2023 года. Часть эпизодов, по данным объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, произошла в бассейне и помещениях домовладения.

«Преступления совершены в различные периоды времени в плавательном бассейне и помещениях домовладения», — говорится в сообщении суда.

Заседания проходили в закрытом режиме из-за возраста потерпевшей и характера дела.

Помимо 15 лет лишения свободы, осуждённому запретили заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей.