Четыре месяца кошмара: На Кубани осудили 70-летнего педофила, который насиловал восьмилетнюю девочку
На Кубани 70-летнего мужчину осудили на 15 лет за насилие над ребёнком
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Суд в Краснодарском крае приговорил 70-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над восьмилетней девочкой. Его признали виновным по пяти эпизодам.
Преступления происходили с июня по сентябрь 2023 года. Часть эпизодов, по данным объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, произошла в бассейне и помещениях домовладения.
«Преступления совершены в различные периоды времени в плавательном бассейне и помещениях домовладения», — говорится в сообщении суда.
Заседания проходили в закрытом режиме из-за возраста потерпевшей и характера дела.
Помимо 15 лет лишения свободы, осуждённому запретили заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей.
Совсем недавно на Кубани суд приговорил жителя региона к 23 годам колонии за убийство 12-летней девочки. Ранее в Краснодаре 50-летний мужчина получил 15 лет за сексуальные преступления в отношении малолетних. Ещё один похожий приговор вынесли педофилу-рецидивисту, которого отправили в колонию на 16 лет.
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