Поэт-педофил вышел на свободу и вновь набирает учеников в «духовный лицей»

Сергей Никологорский, считающий себя «православным поэтом» и ранее осуждённый за сексуальное насилие над тремя несовершеннолетними, вновь набирает учеников в проект, который называет «Благотворительным духовным лицеем истины, любви и красоты». Судя по опубликованному им объявлению, приглашаются дети и молодые люди от пяти до 30 лет.

Как сообщает Mash, Никологорский обещает воспитанникам ежемесячные выплаты до пяти тысяч рублей из собственных доходов и пожертвований неназванных спонсоров. В программу он намерен включить религию, историю России, географию, психологию, литературу, поэзию и шахматы.

Проект не заменяет общеобразовательную школу, а учеников в нём пока нет. Данных о наличии образовательной лицензии источник не приводит, реквизиты разрешительных документов отсутствуют и в объявлении самого Никологорского

Отдельные требования Никологорский разработал для девочек: он выступает против брюк и предлагает носить сарафаны, платья с длинными панталонами либо наряды с шароварами. Целью занятий мужчина называет подготовку «благочестивых невест и жён».

В феврале 2015 года суд приговорил Никологорского к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за сексуальное насилие над тремя девочками 11–13 лет. После заключения ему также назначили полтора года ограничения свободы.

Педофил освободился 23 марта 2026 года. Мужчина продолжает отрицать вину, требует отменить приговор и заявляет о намерении взыскать с государства 12,5 миллиона евро.

Ранее Люблинский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима 30-летнего владельца кофейни по делу о преступлениях сексуального характера против двух 13-летних школьниц. С несовершеннолетними он знакомился через Telegram, предлагал деньги за откровенные материалы, а затем добивался личных встреч.