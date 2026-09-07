«Он всё ещё на свободе»: Педофила, который пристаёт к русским детям, разыскивают в Паттайе

Россиянка спустя четыре года публично рассказала о предполагаемом нападении на её малолетнюю дочь в Паттайе. Историю опубликовал русскоязычный телеграм-канал «Паттайя от А до Я».

По словам женщины по имени Лилия, инцидент произошёл, когда она ненадолго оставила ребёнка с мужчиной по имени Михаил. Мать утверждает, что за несколько минут её отсутствия тот совершил в отношении девочки непристойные действия, а затем якобы попытался её похитить и изнасиловать.

«Этот человек на сто процентов педофил. Пытался похитить и изнасиловать мою дочку. До этого он успел ей показать в туалете свои причиндалы. Буквально за те 5-10 мин, пока я отсутствовала», — рассказала женщина.

Лилия утверждает, что после произошедшего пыталась обратиться в полицию, однако решила не подвергать дочь дополнительному стрессу. Вскоре они уехали из Таиланда, а публично рассказать об этой истории мать смогла только спустя несколько лет.

Сейчас женщина пытается установить местонахождение мужчины и предупредить других родителей. По её предположению, он мог сменить сферу деятельности и заняться недвижимостью.

При этом независимого подтверждения изложенных обвинений или информации о возбуждённом в Таиланде уголовном деле в открытых источниках пока нет. Все обстоятельства произошедшего приводятся со слов матери ребёнка.

В конце августа в Паттайе произошёл другой инцидент с несовершеннолетней россиянкой. По словам пострадавшей, 16-летнюю девушку избили после вечеринки на вилле и отобрали у неё телефон. Позже она вместе с другом обратилась в полицию.