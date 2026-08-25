В Таиланде нашли мальчика из США, которого отец искал почти два года

Восьмилетнего американца, пропавшего больше года назад, нашли в Бангкоке. Ребёнок находился вместе с матерью и, по данным тайских властей, был в безопасности, пишет The Thaiger.

45-летнюю американку по имени Линда задержали 19 августа в жилье в районе Правет. В США её разыскивали по ордеру суда штата Орегон в связи с предполагаемым похищением сына.

В начале 2025 года американский суд передал опеку над мальчиком его отцу Хасану Мамуду. По информации издания, такое решение приняли на фоне сообщений о проблемах женщины с алкоголем и её психическим состоянием.

Несмотря на постановление, Линда забрала ребёнка и скрылась. Отец обратился в полицию, нанял частного детектива и создал специальный сайт, чтобы привлечь внимание к поискам.

В августе 2026 года ФБР получило сведения о местонахождении женщины. Американские правоохранители связались с иммиграционной службой Таиланда, после чего разрешение Линды на пребывание в стране аннулировали.

Мальчика передали под защиту профильных служб, а затем воссоединили с отцом. Будут ли женщину депортировать в США и какие обвинения ей могут предъявить, пока не сообщается.

В июле Life.ru рассказывал о 34-летней Нишике Самаратунге, правнучке основателя цейлонской чайной компании Mackwoods, которая после согласованной поездки в Англию не вернула пятилетнего и трёхлетнего сыновей их отцу в США, нарушив предписание суда штата Колорадо. Мужчина обратился в Высокий суд Лондона и добился разрешения опубликовать данные детей, а британские власти направили запросы в банки и государственную систему здравоохранения, пытаясь установить местонахождение семьи.