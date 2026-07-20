Наследница чайной империи похитила сыновей у отца и бежала из США в Британию

34-летняя Нишика Самаратунга, правнучка основателя цейлонской чайной компании Mackwoods, пустилась в бега с собственными детьми. Как сообщает Daily Mail, в марте этого года женщина не исполнила предписание суда штата Колорадо и не вернула мальчиков отцу.

После согласованной поездки в Англию пятилетний Блейн и трёхлетний Нейт должны были прилететь обратно, но в назначенный день в аэропорту их никто не встретил. Сейчас, по данным властей, беглянка находится в Великобритании и скрывает местонахождение сыновей.

Отец мальчиков Бен Байер бьёт тревогу: по его словам, дети не посещают школу и лишены медицинской помощи. 43-летний американец уже обратился в Высокий суд Лондона и добился разрешения обнародовать имена и фотографии мальчиков, чтобы ускорить розыск.

Судья в Колорадо, в свою очередь, санкционировал задержание несовершеннолетних правоохранительными органами США. В постановлении подчёркивается, что мать участвовала в действиях, указывающих на спланированное похищение, и в одностороннем порядке воспрепятствовала возвращению детей по решению суда.

Разыскать беглянку пока не удаётся. Помимо управления семейным бизнесом, в прошлом она работала кадровым консультантом в финсекторе, а в юности даже запускала собственный модный бренд. Высокий суд Лондона уже направил запросы в ряд крупных структур, включая банки и государственную систему здравоохранения. Представляющая интересы отца адвокат Эми Роу подчеркнула, что суд признал серьёзный ущерб, который похищение наносит детям, и призвала каждого, кто располагает сведениями о семье, незамедлительно связаться с властями.

Ранее Life.ru рассказывал, что в бразильском роддоме расследуют попытку похищения младенца, в которой подозревают 35-летнюю медсестру. По версии следствия, женщина намеревалась выдать ребёнка за собственного и 6 июля, не будучи на смене, пришла в больницу в медицинской форме, забрала новорождённого у родственницы роженицы под предлогом процедур, а затем спрятала его в сумку.