Педофил-кофейник из Москвы платил школьницам за интим-фото, а после запирал их в авто

Люблинский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима 30-летнего владельца кофейни по делу о преступлениях сексуального характера против двух 13-летних школьниц. С несовершеннолетними он знакомился через Telegram, предлагал деньги за откровенные материалы, а затем добивался личных встреч, сообщает сайт MK.Ru.

Одну из девочек мужчина пригласил встретиться возле торгового центра в Марьино. По данным издания, в автомобиле он заблокировал двери и совершил в отношении подростка действия сексуального характера. Спустя несколько дней он вновь предложил ей увидеться.

Школьница рассказала о произошедшем друзьям и решила разоблачить взрослого во время второй встречи. Однако тот увёз её с первоначального места и отключил телефон. Поздним вечером мать начала искать дочь и от её знакомых узнала о ситуации. Вскоре девочка вернулась, а подозреваемого той же ночью задержали.

Во время расследования выяснилось, что ранее мужчина аналогичным образом познакомился ещё с одной 13-летней девочкой. Ей он также предлагал деньги за откровенные фотографии, после чего организовал встречу на парковке.

Подсудимый признал вину. До задержания он владел частной кофейней, имел детей, а ранее проходил лечение от алкогольной зависимости. Суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Москве мужчины, который совращал свою падчерицу и занимался распространением детской порнографии. Следствие выявило эпизод с дочерью его сожительницы после проверки переписки в мессенджере.