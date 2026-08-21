Москвича задержали за совращение падчерицы и рассылку детской порнографии

В Москве задержали 47-летнего мужчину, которого заподозрили в распространении порнографических материалов с изображением детей. С декабря 2023-го по март 2024 года он отправил знакомому через Telegram шесть таких роликов, сообщает сайт MK.ru.

Во время расследования вскрылся ещё один эпизод, связанный с несовершеннолетней дочерью его сожительницы. Женщина вместе с двумя детьми переехала к мужчине в квартиру на Дубнинской улице после знакомства в 2015 году.

Когда младшей девочке исполнилось десять лет, хозяин квартиры начал регулярно появляться перед ней полностью обнажённым в отсутствие матери. Свои действия он объяснял увлечением нудизмом.

Ребёнок долго не рассказывал об этом матери, поскольку боялся, что мужчина выгонит семью из квартиры. Издание также сообщает, что подозреваемый представлялся успешным адвокатом, хотя соответствующего статуса не имел. Кроме того, он посещал нудистские пляжи и мероприятия для взрослых.

Ранее Life.ru сообщал, что в телефоне фигуранта дела об убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге обнаружили более двух тысяч файлов с детской порнографией. После находки следователи начали проверять мужчину на возможную причастность к другим преступлениям против несовершеннолетних.