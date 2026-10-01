Ходила в прозрачном и целовала чужих детей: Скандальной блогерше «Алёнушке» дали 5 лет колонии
Суд в Чебоксарах приговорил блогершу «Алёнушку» к пяти годам колонии
Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Суд в Чебоксарах приговорил блогершу «Алёнушку» к пяти годам лишения свободы за развратные действия в отношении детей. Об этом сообщила Екатерина Мизулина.
По её словам, суд признал женщину виновной по части 3 статьи 135 УК РФ и назначил ей пять лет колонии общего режима.
Уголовное дело связано с инцидентом, который произошёл в апреле 2025 года в одном из торговых центров Чебоксар. Как утверждает Мизулина, блогерша находилась там в прозрачной одежде и снимала контент для социальных сетей, при этом подходила к детям, обнимала и целовала их.
После произошедшего, по словам Мизулиной, в организацию поступили многочисленные обращения от жителей города. Аналогичные жалобы, как она утверждает, поступали и из Казани.
Мизулина заявила, что после обращений по поводу поведения блогерши материалы были направлены в Следственный комитет. Она также сообщила, что позднее женщина вступила с ней в конфликт на борту самолёта.
Теперь, согласно вынесенному судом приговору, блогерше предстоит отбывать наказание в колонии общего режима.
История с треш-контентом и провокационными выходками блогеров уже неоднократно становилась поводом для обращений Екатерины Мизулиной в правоохранительные органы. Ранее Life.ru сообщал, что Мизулина обратилась в СК после массовых жалоб на пикаперов, среди которых были и случаи приставаний к несовершеннолетним девушкам. В другом случае глава Лиги безопасного интернета потребовала проверить треш-блогершу после публикации провокационного видео в общественном месте. Ранее Life.ru также писал о задержании блогера, которого проверяли после публикации оскорбительных роликов.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.