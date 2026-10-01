Ходила в прозрачном и целовала чужих детей: Скандальной блогерше «Алёнушке» дали 5 лет колонии

Суд в Чебоксарах приговорил блогершу «Алёнушку» к пяти годам лишения свободы за развратные действия в отношении детей. Об этом сообщила Екатерина Мизулина.

По её словам, суд признал женщину виновной по части 3 статьи 135 УК РФ и назначил ей пять лет колонии общего режима.

Уголовное дело связано с инцидентом, который произошёл в апреле 2025 года в одном из торговых центров Чебоксар. Как утверждает Мизулина, блогерша находилась там в прозрачной одежде и снимала контент для социальных сетей, при этом подходила к детям, обнимала и целовала их.

После произошедшего, по словам Мизулиной, в организацию поступили многочисленные обращения от жителей города. Аналогичные жалобы, как она утверждает, поступали и из Казани.

Мизулина заявила, что после обращений по поводу поведения блогерши материалы были направлены в Следственный комитет. Она также сообщила, что позднее женщина вступила с ней в конфликт на борту самолёта.

Теперь, согласно вынесенному судом приговору, блогерше предстоит отбывать наказание в колонии общего режима.