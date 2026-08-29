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29 августа, 16:02

«Пускай идёт на все четыре стороны»: Треш-блогер Безумный Паша сообщил о разрыве с Иришкой Чики-Пики

Треш-блогеры Безумный Паша и Иришка Чики-Пики расстались

Безумный Паша и Иришка Чики-Пики. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bezumnyy_pasha

Безумный Паша и Иришка Чики-Пики. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bezumnyy_pasha

Трэш-блогеры Безумный Паша и Иришка Чики-Пики расстались после 13 лет отношений. О разрыве мужчина сообщил подписчикам в социальных сетях. Он заявил, что супруга якобы сама «добилась развода». При этом блогер напомнил о клятвах, которые давал возлюбленной во время регистрации брака.

«Хотя ещё в ЗАГСе я давал ей клятвы. Говорил тогда, что буду любить, ценить и уважать, но она этого не понимает. Так что пускай идёт на все четыре стороны», — сказал он.

Пара познакомилась около 13 лет назад, однако официально поженилась только в августе 2024 года. Летом 2026-го блогеры вновь обменялись кольцами в шоу «Свадьба вслепую», устроив символическую перезагрузку отношений. Иришка пока не ответила на слова супруга. На своей странице она продолжает публиковать бытовые ролики и о возможном разводе не говорит. Подавал ли кто-либо из супругов заявление о расторжении брака, неизвестно.

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Ранее сообщалось, что треш-стримершу Анастасию Кипишную, находившуюся в розыске, задержали на Павелецком вокзале в Москве. Женщину подозревают в заведомо ложном доносе о преступлении.

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Татьяна Миссуми
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