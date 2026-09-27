Bloomberg: Трамп встретится с гендиректором компании Anthropic Дарио Амодеем

Президент США Дональд Трамп встретится за ужином с гендиректором и сооснователем Anthropic Дарио Амодеем в воскресенье вечером. Об этом Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, знакомые с планами встречи.

По данным издания, это станет первой личной закрытой встречей Трампа и Амодея после нескольких месяцев разногласий между руководителем Anthropic и американской администрацией. Что именно стороны планируют обсуждать, источники агентства не уточнили. Представители Белого дома и Anthropic на запросы Bloomberg не ответили.

Трамп и Амодей занимают разные позиции по вопросам безопасности искусственного интеллекта. Глава Anthropic предупреждал о рисках дальнейшего развития наиболее мощных моделей и выступал за дополнительные меры регулирования. Трамп, напротив, выступает против ограничений, которые могут замедлить развитие американской индустрии ИИ.

Bloomberg также отмечает, что отношения Anthropic с администрацией США ранее осложняли разногласия вокруг работы компании с Пентагоном и ограничений в технологической сфере. Встреча пройдёт на фоне дискуссии в США о возможных дополнительных требованиях к разработчикам передовых моделей ИИ.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что странам будет сложнее договориться о правилах использования искусственного интеллекта, чем о контроле над ядерным оружием во время Холодной войны. По его словам, международному сообществу необходимо разработать меры, которые помогут предотвращать преступления с использованием искусственного интеллекта. Гейтс отдельно отметил возможные риски для критической инфраструктуры. Среди сфер, которые могут столкнуться с угрозами, он назвал энергетику и банковский сектор.