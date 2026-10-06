Блюдо династии Цин за 3,3 млн рублей нашла семья под диваном в Лондоне

В Лондоне семья нашла под диваном редкое фарфоровое блюдо времён китайской династии Цин. Предмет изготовили для Запретного города в Пекине. Об этом пишет Daily Mail.

Блюдо создали в 1880-х годах к дню рождения вдовствующей императрицы Цыси. В начале XX века китайский иммигрант Вин Лунг Гу привёз его в Великобританию. После этого реликвия оставалась в его семье и переходила от одного поколения к другому.

Фарфоровое блюдо имеет диаметр 60 см и весит 13 кг. Оно десятилетиями хранилось под диваном в гостиной у потомка Вин Лунг Гу. Мужчина решил обратиться к специалистам аукционного дома и узнал стоимость находки. Её оценили в сумму от £20 тыс. до £30 тыс., что составляет около 3,3 млн рублей.

Подлинность фарфора подтвердил специалист по азиатскому искусству аукционного дома Woolley & Wallis Джон Эксфорд. По его словам, предмет сохранился практически в первоначальном состоянии.

«Обнаружить императорское блюдо такого монументального масштаба в почти первозданном виде и узнать, что оно хранилось под диваном в гостиной в Лондоне, — это поистине невероятно», — сказал Эксфорд.

На блюде изображены два дракона, которые сражаются за пылающую жемчужину среди облаков и языков огня. Внешнюю часть украшает орнамент с лотосами, черносливом, пионами, хризантемами и гибискусом. По краю также расположены ещё шесть драконов и пылающие жемчужины.

Специалисты называют находку одним из наиболее значимых образцов дворцового фарфора поздней династии Цин, которые появились на рынке в последнее время.

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