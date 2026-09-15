Муж молчал полвека: Женщина нашла в банке из-под печенья клад на миллионы рублей

Жительница Великобритании обнаружила в старой банке из-под печенья золотые монеты, которые её муж спрятал почти 50 лет назад. После продажи находки на аукционе семья получила около 113 тысяч фунтов (более 12 млн рублей) стерлингов, пишет Independent.

Тайник обнаружили во время разбора вещей перед переездом. Сначала тяжёлая коробка не вызвала особого интереса: сверху в ней лежали обычные серебряные монеты.

Настоящий сюрприз скрывался под ними — 41 южноафриканский крюгерранд и 21 британский золотой соверен. Вместе с коллекцией сохранились оригинальная упаковка и документы о покупке.

Мужчина приобрёл золото в середине 1970-х годов, но, судя по всему, никому не рассказал о вложении. Один крюгерранд в 1975 году обходился ему примерно в 70–80 фунтов стерлингов.

Спустя полвека стоимость коллекции выросла в разы. Крюгерранды ушли с молотка примерно за 100 тысяч фунтов, ещё около 13 тысяч принесли британские соверены.

Ранее Life.ru писал, что в Финляндии нашли крупнейший в истории страны клад монет эпохи викингов. Тысячи монет общим весом около 4,5 килограмма нашёл любитель металлоискателей Калле Лаппинен неподалёку от центра общины Сюсмя.