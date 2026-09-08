В Финляндии нашли крупнейший в истории страны клад монет эпохи викингов

В Финляндии обнаружили крупнейший известный в стране клад серебряных монет эпохи викингов. Тысячи монет общим весом около 4,5 килограмма нашёл любитель металлоискателей Калле Лаппинен неподалёку от центра общины Сюсмя, сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на музейный комплекс Лахти.

Находку Лаппинен сделал 3 сентября. Уже на следующий день место обследовали специалисты под руководством археолога музеев Лахти Эско Тиккалы, после чего клад извлекли из земли.

Сокровища оказались спрятаны примерно на 45-сантиметровой глубине между камнями. Монеты и другие предметы находились в двух берестяных ёмкостях примерно в 12 метрах друг от друга.

Помимо тысяч серебряных монет археологи обнаружили фрагмент платёжного серебра, серебряный браслет, накладку и бусину. Особый интерес для исследователей представляют и сами сохранившиеся берестяные ёмкости — органические материалы доисторического периода в Финляндии находят крайне редко. Точное число монет пока неизвестно: их ещё предстоит очистить и отделить друг от друга. Исследования также должны установить более точный возраст клада.

Предыдущий финский рекорд принадлежал кладу, найденному в Ноусиайнене в 1895 году. В нём было около 1700 монет и другие предметы общим весом примерно 2,2 килограмма.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Дании мужчина хотел построить террасу, а в итоге обнаружил рекордный клад эпохи викингов весом 18,5 килограмма.