Почти 3000 монет и ни одной фальшивки: Норвежские любители древностей откопали серебряное чудо XI века

Археологи из Музея культурной истории в Осло объявили об обнаружении в Норвегии крупнейшего в истории страны клада эпохи викингов. Находка, датируемая серединой XI века, была сделана в поле близ города Рена, расположенного в муниципалитете Амот, и включает в себя около трех тысяч серебряных монет и фрагментов серебра.

10 апреля два энтузиаста, увлечённых поиском с металлоискателем, обнаружили в Норвегии клад, получивший название «Мерстад». Первоначальные сигналы привели к масштабной находке серебра, а к концу месяца было извлечено более 2970 монет – рекордное количество для страны. Археологи установили, что большинство монет имеют иностранное происхождение, включая английские пенни времён Этельреда II и Кнута Великого, а также монеты из Германии, Дании и ранней Норвегии. Датировка находок (конец X – середина XI века) позволяет предположить, что клад был зарыт около 1047 года.

Эта находка тесно связана с правлением Харальда Хардрады, когда в Норвегии начала развиваться собственная монетная система, вытесняя преобладавшие ранее иностранные деньги, поступавшие через торговлю и походы викингов. Ученые полагают, что «Мерстад» мог быть личным или семейным сбережением, спрятанным в период экономической нестабильности.

Обнаружение также включает серебряные слитки и элементы украшений, сохранившиеся в исключительном состоянии благодаря особенностям почвы. Открытие «Мерстада» имеет огромное значение для понимания экономики и торговых отношений эпохи викингов, а также для изучения становления денежного обращения в Скандинавии.

