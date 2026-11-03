Немецкий автоконцерн BMW приступил к масштабному сокращению персонала на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive в Китае. Работу могут потерять около 1800 человек, что составляет примерно десятую часть сотрудников компании. Об этом сообщает издание Robo со ссылкой на работников автопроизводителя.

Увольнения начались 2 ноября и затронули практически все подразделения предприятия. Основной удар пришёлся на производственный персонал завода в Шэньяне, провинция Ляонин. Под сокращение также попали офисные сотрудники и управленцы.

Среди увольняемых оказались как специалисты с трёх-пятилетним стажем, так и работники, посвятившие компании более десяти лет.

Покидающим предприятие предлагают выплаты по схеме N+5. Размер компенсации зависит от продолжительности работы, причём дополнительные пять окладов рассчитываются без премиальной части.

Проблемы с занятостью в китайском подразделении нарастали постепенно. Последние три года компания ограничивала набор новых работников и отказывалась продлевать некоторые трудовые договоры.

Одновременно BMW готовит сокращение примерно восьми тысяч сотрудников по всему миру. Программа добровольного ухода оказалась настолько востребованной, что приём заявок пришлось завершить досрочно.

Ранее Life.ru сообщал о сбое сайта BMW из-за наплыва сотрудников, желающих уволиться за крупные компенсации. Программа добровольного ухода привлекла около 40 тысяч работников, а выплаты отдельным специалистам могли достигать 600 тысяч евро. Для финансирования сокращений концерн предусмотрел миллиард евро в 2026 году.