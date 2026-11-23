В Сети появились кадры первой в жизни игры Никиты Джигурды в падел, после которой у артиста начались серьёзные проблемы со здоровьем. На видео шоумен энергично отбивает мячи на корте, а затем раздаёт автографы поклонникам. Спустя некоторое время его госпитализировали с инфарктом.

Никита Джигурда играет в падел. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sevensix.club

Спортивный дебют состоялся в Екатеринбурге, куда 65-летний Джигурда недавно приезжал на встречу с друзьями. На опубликованных кадрах артист увлечённо участвует в игре и охотно общается с фанатами.

При этом после поездки у артиста обострились проблемы с давлением. Джигурда и прежде страдал гипертонией, но теперь показатели стали подскакивать до 230. Три ночи подряд шоумен не мог нормально спать, а лекарства не помогали привести давление в норму.

Утром 23 ноября Джигурде резко стало хуже. Его супруга Марина Анисина вызвала скорую помощь в их загородный дом в Подмосковье. Прибывшие врачи сделали актёру ЭКГ и, по данным канала, диагностировали инфаркт.

Около 9:30 утра Джигурду доставили в больницу и поместили в реанимацию. Ранее Анисина рассказала, что муж долго отказывался вызывать скорую, несмотря на ухудшение самочувствия.