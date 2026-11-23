Никита Джигурда пожаловался на серьёзные проблемы со здоровьем после первой в жизни игры в падел во время поездки в Екатеринбург. По информации Telegram-канала Mash, у 65-летнего артиста начало резко повышаться давление, которое временами достигало отметки 230. Три ночи подряд шоумен практически не спал, а лекарства не помогали нормализовать показатели.

Недавно Джигурда приезжал в Екатеринбург, чтобы встретиться с друзьями. Во время поездки он решил впервые попробовать падел — популярную игру с ракетками, сочетающую элементы тенниса и сквоша. Вскоре после матча артист почувствовал недомогание. При этом ранее он активно участвовал в съёмках различных шоу и не жаловался на самочувствие.

Как утверждает Mash, Джигурда и прежде страдал гипертонией, однако после поездки ситуация заметно ухудшилась. Давление подскакивало до критических значений, а назначенные препараты не давали желаемого эффекта. Из-за проблем со здоровьем артист не мог нормально спать на протяжении трёх ночей.

Утром 23 ноября состояние Джигурды резко ухудшилось. Его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина, вызвала скорую помощь в их загородный дом в Подмосковье. Прибывшие медики сделали артисту ЭКГ и, по данным канала, диагностировали инфаркт.

Около 9:30 утра Джигурду доставили в больницу и поместили в реанимацию. Ранее Анисина рассказала, что муж долго отказывался вызывать врачей, несмотря на повышение давления. После госпитализации связаться с артистом она не могла, поскольку телефона у него с собой не оказалось.

Life.ru сообщал об экстренной госпитализации Никиты Джигурды с инфарктом. Тогда Марина Анисина рассказала, что супругу потребовалась срочная медицинская помощь, а врачи попросили её перезвонить через несколько часов, чтобы узнать о его состоянии.