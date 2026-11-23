Актёра и шоумена Никиту Джигурду экстренно госпитализировали с инфарктом. Утром 23 ноября артисту стало плохо, после чего его супруга Марина Анисина вызвала скорую помощь. О подробностях произошедшего олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала Super.

По словам Анисиной, перед госпитализацией у мужа резко повысилось давление. При этом сам 65-летний Джигурда долго отказывался от медицинской помощи, несмотря на ухудшение самочувствия. В итоге супруга настояла на вызове врачей, которые доставили артиста в больницу.

«Я вызвала скорую, поднялось давление. Он долго не хотел вызывать скорую, но пришлось», — поделилась Анисина.

Около 9:30 утра Джигурду поместили в реанимацию. После этого связь с ним прервалась: личного телефона у артиста с собой нет, а воспользоваться средствами связи в отделении интенсивной терапии он не может.

Медики попросили супругу позвонить через два-три часа, чтобы узнать о состоянии мужа. Врачи занимаются артистом, дополнительных сведений о его самочувствии и дальнейших прогнозах не поступало.

Никита Джигурда известен не только актёрскими и музыкальными работами, но и многочисленными эпатажными выходками. Его отношения с Мариной Анисиной также неоднократно становились предметом обсуждения. Ранее Life.ru рассказывал о непростой личной жизни артиста, его четырёх браках и громких скандалах.