Российский боец ММА Усман Нурмагомедов может оказаться в тюрьме «Аль-Ватба» в Абу-Даби после приговора по делу о массовой драке. О предполагаемых условиях его содержания сообщает канал MMA Uncensored в социальной сети X.

По информации источника, в учреждении предусмотрены общие камеры, рассчитанные на размещение от четырёх до 30 заключённых. Душевыми и туалетами содержащиеся под стражей пользуются совместно, а питание им предоставляют три раза в сутки.

Кроме того, заключённым запрещено пользоваться мобильными телефонами и выходить в интернет. При этом официального подтверждения того, что Нурмагомедова направят именно в «Аль-Ватбу», пока нет.

О приговоре российскому спортсмену стало известно 13 ноября. По информации издания, в ОАЭ ему назначили шесть месяцев заключения после массовой потасовки. Вместе с бойцом наказание получили ещё семь участников конфликта. Суд также предусмотрел крупные денежные штрафы за нарушение общественного порядка и создание угрозы жизни людей.

Драка произошла в Абу-Даби во время медиадня лиги RAF. Пока грузинский боец Мераб Двалишвили давал интервью, к нему подошёл Нурмагомедов вместе с сопровождавшими его людьми и нанёс удар. Впоследствии запись столкновения распространилась в социальных сетях.

Ранее Life.ru сообщал, что грузинские СМИ сообщили о шестимесячном тюремном сроке для Усмана Нурмагомедова после драки в Абу-Даби. По данным Первого канала Грузии, аналогичное наказание получил один из сопровождавших бойца. Каждому из них также назначили штраф в размере 300 тысяч дирхамов, что составляет около 6,7 миллиона рублей.