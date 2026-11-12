Оскорбление матери дагестанского борца могло стать одной из причин массовой драки с участием Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили в Абу-Даби. Такую версию озвучил чемпион UFC Ислам Махачев, напомнив о конфликте, который произошёл ещё летом в Тбилиси. После новой потасовки троюродного брата Хабиба Нурмагомедова и других участников доставили в полицию.

По словам Махачева, начало противостоянию положил сам Двалишвили, когда в июле ударил 36-летнего дагестанского борца Ахмеда Гаджимагомедова и задел его мать. Спортсмен вступился за Усмана, напомнив, что тот эпизод тоже сопровождался оскорблениями. «То, что произошло сегодня, Мераб начал у себя на родине, позволив себе ударить гостя и задев его мать», — написал Махачев в соцсетях.

Новая драка произошла 11 ноября в холле одного из отелей Абу-Даби. Двалишвили давал интервью, когда к нему подошёл Нурмагомедов в сопровождении нескольких человек. На распространившихся видеозаписях видно, как россиянин бьёт грузинского спортсмена ладонью по лицу, после чего начинается массовая потасовка. Сам Двалишвили заявил, что его и друга избивали даже после вмешательства охраны.

После случившегося участников конфликта доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств. По предварительным данным, Нурмагомедов провёл там более 12 часов. Сообщается также, что задержанного спортсмена и его команду посетил адвокат.

По информации Home of Fight, за нападение Нурмагомедову может грозить до года лишения свободы или штраф около 2700 долларов. При этом окончательное решение о возможном наказании должны принимать правоохранительные органы ОАЭ.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении Мераба Двалишвили после драки с Усманом Нурмагомедовым в Абу-Даби. Грузинский боец обвинил соперника и его окружение в групповом нападении, заявив, что после потасовки у него было окровавлено лицо.