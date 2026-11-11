Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что российский боец Усман Нурмагомедов вместе с группой знакомых напал на него и его товарища в гостинице Абу-Даби. По словам грузинского спортсмена, конфликт произошёл прямо во время интервью, а после потасовки его лицо было в крови.

«Проводил интервью для [промоушена] RAF в холле отеля, и Усман с его дружками подошли сзади и начали меня и моего друга избивать. Охрана удерживала меня — они продолжали пинать нас, когда мы были повержены», — написал Двалишвили в соцсети X.

По утверждению бойца, он находился в гостинице вместе с другом, когда к ним подошли Нурмагомедов и его сопровождающие. Двалишвили заявил, что нападавших было около 20 человек, и обвинил их в подлой и намеренной атаке со спины.