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Регион
Опубликовано 24 октября, 23:37

Пётр Ян перебил Двалишвили в третьем поединке и защитил чемпионский титул UFC

Пётр Ян и Мераб Двалишвили. Обложка © X / UFC

Пётр Ян и Мераб Двалишвили. Обложка © X / UFC

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян защитил титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. На турнире UFC 333 в Абу-Даби он вновь оказался сильнее представителя Грузии Мераба Двалишвили. Поединок завершился единогласным решением судей.

Для 33-летнего россиянина эта встреча стала первой защитой чемпионского пояса после его возвращения. В декабре 2025 года Ян победил Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе и во второй раз в карьере завоевал титул в легчайшем дивизионе.

Нынешний поединок стал третьим в противостоянии бойцов. В марте 2023 года Двалишвили одержал победу единогласным решением судей, но спустя почти три года Ян взял реванш. Новая встреча позволила россиянину выйти вперёд в личном противостоянии — 2:1.

Бой прошёл на арене Etihad Arena и со-главным событием турнира UFC 333. Теперь на счету Яна 21 победа и пять поражений в профессиональных ММА.

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Также в основном карде состоялся поединок российских тяжеловесов между Александром Волковым и Ризваном Куниевым. По итогам трёх раундов единогласным решением победу одержал Волков, которому 24 октября исполнилось 38 лет.

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Артур Лапсаков
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