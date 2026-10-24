Волков в день рождения одолел Куниева на турнире UFC 333 и продлил победную серию

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков отметил 38-летие победой над соотечественником Ризваном Куниевым. Поединок тяжеловесов прошёл 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби и завершился единогласным решением судей в пользу именинника.

Для Волкова этот успех стал третьим подряд и 41-м в профессиональной карьере. При этом на счету россиянина остаётся 11 поражений. На момент встречи он занимал второе место в рейтинге тяжёлого дивизиона UFC.

Куниев, которому 34 года, потерпел четвёртое поражение в смешанных единоборствах. В его активе также 14 побед, одна ничья и один поединок, признанный несостоявшимся.

Ризван Куниев и Александр Волков. Фото © Telegram / UFC Eurasia

Волков выступает в профессиональных ММА с 2009 года. До прихода в UFC россиянин становился чемпионом Bellator и M-1 Challenge. Свой предыдущий поединок он выиграл у американца Вальдо Кортеса-Акосты единогласным решением судей в мае 2026 года.

Поединок Волкова и Куниева вошёл в основной кард турнира UFC 333. Главными событиями вечера станут титульные встречи Александра Волкановски с Мовсаром Евлоевым и Петра Яна с Мерабом Двалишвили.