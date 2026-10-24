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Опубликовано 24 октября, 12:14

Титула оказалось мало: Царукян стал чемпионом и едва не устроил драку на RAF

Царукян победил Дэниса со счётом 10:0 и завоевал чемпионский пояс RAF

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ arm_011

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ arm_011

Армяно-российский боец смешанных единоборств Арман Царукян завоевал чемпионский титул американской борцовской лиги RAF, разгромив Диллона Дэниса со счётом 10:0. Однако триумф спортсмена в Лас-Вегасе едва не закончился очередной потасовкой.

Царукян наступил на соперника. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wh_ufc

Главная схватка турнира RAF 14 завершилась уже в первом раунде. Царукян уверенно контролировал ход противостояния, набрав десять безответных баллов и добившись досрочной победы благодаря техническому преимуществу. Этот результат принёс ему пояс организации в средней весовой категории.

Однако после финального свистка обстановка неожиданно накалилась. Поднимаясь с ковра, победитель наступил на лежавшего американца. Ситуация грозила перерасти в открытое столкновение, но вмешавшиеся сотрудники службы безопасности вовремя разделили спортсменов. Впоследствии соперники всё же обменялись рукопожатием.

Напряжённые отношения между бойцами проявились ещё накануне соревнований. Во время пресс-конференции Дэнис продемонстрировал футболку с оскорбительной надписью в адрес приятеля Армана Хамзата Чимаева, после чего Царукян бросился к оппоненту. Тогда конфликт также пришлось останавливать охране.

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Ранее Life.ru сообщал, что Арман Царукян выступит на турнире борцовской лиги RAF в Абу-Даби. Соревнования запланированы на 14 ноября. Среди участников также заявлен Умар Нурмагомедов, которому предстоит встретиться с американцем Юрайей Фейбером. Последний уже выходил на ковёр против Царукяна в апреле и потерпел досрочное поражение.

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Владимир Озеров
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