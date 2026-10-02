Нурмагомедов дебютирует в лиге RAF схваткой с легендой UFC Фейбером

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов дебютирует в лиге Real American Freestyle (RAF), где встретится с американцем Юрайей Фейбером. Схватка состоится 14 ноября на турнире в Абу-Даби.

Соревнования пройдут на «Этихад-Арене». Для 30-летнего Нурмагомедова это будет первое выступление в RAF, тогда как 47-летний Фейбер уже дважды выходил на ковёр организации.

Американец пока не одержал в RAF ни одной победы. В феврале на RAF 6 он уступил техническим туше Генри Сехудо, а в апреле на RAF 8 таким же образом проиграл Арману Царукяну.

Нурмагомедов выйдет на схватку после поражения от Сонга Ядонга в главном событии UFC Fight Night в Шанхае. 29 августа китаец нокаутировал россиянина апперкотом во втором раунде.

До этого Умар одержал две победы подряд — над Марио Баутистой и Дейвисоном Фигейреду. В январе 2025 года россиянин также претендовал на чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, но единогласным решением судей уступил Мерабу Двалишвили.

Сам турнир RAF в Абу-Даби состоится 14 ноября. В его главном событии заявлена схватка Хамзата Чимаева с Колби Ковингтоном, а в кард также включены Арман Царукян, Генри Сехудо и Кайл Снайдер.

Юрайя Фейбер — американский бывший боец смешанных единоборств, один из самых известных представителей лёгких весовых категорий в истории ММА. Он выступал в UFC и WEC, где был чемпионом в полулёгком весе и неоднократно участвовал в титульных боях, а также основал команду Team Alpha Male, из которой вышли многие известные бойцы. В 2017 году Фейбера включили в Зал славы UFC. Его рекорд в смешанных единоборствах — 35 боёв и 11 поражений в 46 боях

Real American Freestyle (RAF) — американская профессиональная лига по вольной борьбе, запущенная в 2025 году. Её создатели поставили целью превратить олимпийскую борьбу в полноценный коммерческий формат с регулярными турнирами и участием известных борцов и бойцов ММА. Соревнования проходят по правилам вольной борьбы, а в ростере RAF выступают олимпийцы, представители студенческой борьбы и звёзды смешанных единоборств. Среди участников турниров были Арман Царукян, Генри Сехудо, Колби Ковингтон, Хамзат Чимаев и Юрайя Фейбер. Одним из создателей и публичных лиц проекта был легенда рестлинга Халк Хоган, также к запуску лиги были причастны Эрик Бишофф и Чад Бронштейн.