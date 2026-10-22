«Я бы не мог на тебя смотреть»: Репортёрша UFC с обложки Playboy надела хиджаб ради Евлоева

Американская блогерша, ведущая и бывшая модель Playboy Нина Драма (Нина-Мари Даниэль) неожиданно сменила привычный образ ради интервью с российским бойцом UFC Мовсаром Евлоевым. Репортёрша появилась перед спортсменом в хиджабе, чем вызвала бурную дискуссию в социальных сетях. После критики она объяснила, что решила покрыть голову добровольно, из уважения к религиозным убеждениям собеседника.

Ведущая UFC надела хиджаб ради интервью с россиянином Евлоевым. Видео © X / Ninadrama

Во время беседы Драма поинтересовалась у Евлоева, разрешено ли ей смотреть на него. Боец ответил утвердительно, но признался, что без выбранного наряда ему самому было бы некомфортно поддерживать зрительный контакт.

«Да, конечно. Если бы ты не надела это, я бы не мог на тебя смотреть», — сказал россиянин.

Публикация вызвала споры среди подписчиков ведущей. Некоторые предположили, что журналистку заставили надеть хиджаб, другие раскритиковали сам выбор одежды. Драма решила ответить на претензии и подчеркнула, что никто не принуждал её менять внешний вид.

«В конечном счёте всё всегда сводится к уважению. Я очень уважаю всех своих друзей-мусульман. Мне нравится узнавать о разных культурах», — написала ведущая в соцсети X.

Она пояснила, что хотела создать комфортную атмосферу для Евлоева и показать поклонникам другую сторону его личности. По словам журналистки, участие бойцов в её интервью всегда добровольное, а решение надеть хиджаб было исключительно её собственным. Интересно, что Нина Драма получила титул «Девушка года» журнала Playboy в 2018 году.