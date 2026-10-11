Россиянка Железнякова проиграла Перейре техническим нокаутом на турнире UFC

Российская спортсменка Дарья Железнякова проиграла бразильянке Элис Перейре техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 290 в Лас-Вегасе. Поединок завершился после первого раунда из-за серьёзного рассечения, полученного россиянкой после удара локтем.

Россиянка сумела продержаться до конца пятиминутки, однако во время перерыва сообщила рефери, что не готова продолжать поединок. В результате судья остановил бой и присудил победу бразильянке техническим нокаутом.

Для 30-летней Железняковой это поражение стало четвёртым в профессиональной карьере при десяти победах. Россиянка также потерпела вторую неудачу подряд в UFC.

Её сопернице всего 20 лет. Перейра является самым молодым действующим бойцом UFC, а победа над Железняковой стала для неё второй в промоушене. Кроме того, бразильянка получила бонус в размере 100 тысяч долларов за выступление вечера.

Ранее Life.ru рассказывал, как российский боец Роман Копылов нокаутировал камерунца Атебу Готье уже в первом раунде турнира UFC 332. Россиянин потряс соперника ударом левой руки, после чего отправил его на настил и вынудил рефери остановить поединок. Эта победа стала для Копылова 16-й в профессиональной карьере, принесла ему бонус за лучшее выступление вечера и прервала серию Готье из десяти побед подряд.