Женская сборная России по дзюдо повторила лучший результат на ЧМ за 33 года

Женская сборная России по дзюдо повторила лучший результат в истории своих выступлений на чемпионатах мира. На турнире в Баку россиянки завоевали уже две бронзовые медали — столько же, сколько на мировом первенстве 1993 года.

В четверг третье место в категории до 70 кг заняла Мадина Таймазова. В схватке за бронзу она победила представительницу Сербии Александру Андрич. Для Таймазовой эта награда стала уже третьей бронзой чемпионатов мира — ранее она поднималась на третью ступень пьедестала в 2019 и 2024 годах.

Первую женскую медаль России в Баку принесла Сабина Гилязова. В категории до 48 кг она выиграла бронзовую схватку у соотечественницы Марины Воробьёвой. Для 32-летней спортсменки это первая награда чемпионатов мира. Ранее Гилязова становилась серебряным призёром чемпионата Европы 2026 года и дважды брала бронзу континентального первенства — в 2021 и 2023 годах.

Таким образом, россиянки впервые за 33 года завоевали две медали на одном чемпионате мира. В 1993 году бронзу получили Виктория Казунина в весовой категории до 72 кг и Светлана Гундаренко — в категории свыше 72 кг.

Чемпионат мира в Баку проходит с 4 по 11 октября. Россию на турнире представляют 23 спортсмена — 12 мужчин и 11 женщин. Это первый чемпионат мира за четыре года, где российская команда выступает с национальными флагом и гимном.