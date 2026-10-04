С прицелом на финал: Гилязова оценила первую медаль ЧМ по дзюдо

Российская дзюдоистка Сабина Гилязова после бронзы чемпионата мира в Баку призналась, что довольна своим движением вперёд и уже нацелилась на следующий шаг — выход в финал мирового первенства. По словам спортсменки, она даже сбилась со счёта, сколько раз участвовала в ЧМ.

«Я уже сбилась со счета, какой у меня чемпионат мира. Вроде девятый, а может, и больше. Иду по нарастающей: в этом году бронза, в следующем, может, выйду в финал. Я очень стремлюсь к результату, поэтому думаю, что у меня всё получится», — рассказала Гилязова журналистам.

В весовой категории до 48 килограммов россиянка завоевала первую медаль чемпионатов мира в карьере. В поединке за бронзу она встретилась с соотечественницей Мариной Воробьёвой — ещё до финального блока Life.ru писал, что россиянки разыграют между собой награду. Победа осталась за Гилязовой.

Единственное поражение на турнире она потерпела в четвертьфинале от японки Ваканы Коги. Гилязова призналась, что результат этой схватки её скорее разозлил, чем расстроил: россиянке не удалось навязать сопернице свою борьбу.

«Грустно, наверное, только из-за того, что я сдала позицию и ничего не попробовала. Надеюсь, мы поедем в лагерь в Японию, и там я с ней поборюсь, уже к ней привыкну. Со всеми можно бороться», — отметила спортсменка.

Одним из самых тяжёлых моментов дня Гилязова назвала трёхчасовое ожидание финального блока. Дзюдоистка не смогла ни поспать, ни полноценно отдохнуть, однако сумела сохранить концентрацию перед решающей схваткой.

«Очень хотелось выиграть эту медаль. Счастлива, что так всё закончилось», — добавила она.