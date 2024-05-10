Российский дзюдоист феерично завоевал золото на турнире Большого шлема в Казахстане
Российский дзюдоист Чопанов стал победителем турнира Большого шлема в Астане
Мурад Чопанов. Обложка © VK / Федерация дзюдо России
Россиянин Мурад Чопанов взял золото на турнире Большого шлема по дзюдо, который проходит в Астане. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 66 килограммов, в финальном бою выиграл у итальянца Маттео Пираса.
Бронзовые медали достались Камрану Сулейманову из Азербайджана и Лукасу Сахе из Финляндии. Набранные на турнире Большого шлема в Казахстане очки будут включены в зачёт квалификации на Олимпийские игры. На соревнованиях отличились и другие российские спортсмены. Рамазан Абдулаев принёс стране золото в весовой категории до 60 килограммов, а Сабина Гилязова взяла серебро в категории до 48 килограммов у женщин.
Чопанов — бронзовый призёр чемпионата России 2019 года, он также выиграл чемпионат Европы среди юниоров до 23 лет. Сейчас на соревнованиях в Казахстане российские борцы выступают в нейтральном статусе. Им запрещено использовать национальную атрибутику. Турнир завершится 12 мая.
Ранее Life.ru сообщал, что россиянин Инал Тасоев стал двукратным победителем чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории более 100 килограммов. В финале состязаний 26-летний атлет победил грузина Гурама Тушишвили. Бронзу забрали Тамерлан Башаев и словак Мариус Фицель.