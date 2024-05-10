Российский дзюдоист феерично завоевал золото на турнире Большого шлема в Казахстане

Россиянин Мурад Чопанов взял золото на турнире Большого шлема по дзюдо, который проходит в Астане. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 66 килограммов, в финальном бою выиграл у итальянца Маттео Пираса.

Бронзовые медали достались Камрану Сулейманову из Азербайджана и Лукасу Сахе из Финляндии. Набранные на турнире Большого шлема в Казахстане очки будут включены в зачёт квалификации на Олимпийские игры. На соревнованиях отличились и другие российские спортсмены. Рамазан Абдулаев принёс стране золото в весовой категории до 60 килограммов, а Сабина Гилязова взяла серебро в категории до 48 килограммов у женщин.

Чопанов — бронзовый призёр чемпионата России 2019 года, он также выиграл чемпионат Европы среди юниоров до 23 лет. Сейчас на соревнованиях в Казахстане российские борцы выступают в нейтральном статусе. Им запрещено использовать национальную атрибутику. Турнир завершится 12 мая.