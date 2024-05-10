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10 мая, 15:11

Российский дзюдоист феерично завоевал золото на турнире Большого шлема в Казахстане

Российский дзюдоист Чопанов стал победителем турнира Большого шлема в Астане

Мурад Чопанов. Обложка © VK / Федерация дзюдо России

Мурад Чопанов. Обложка © VK / Федерация дзюдо России

Россиянин Мурад Чопанов взял золото на турнире Большого шлема по дзюдо, который проходит в Астане. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 66 килограммов, в финальном бою выиграл у итальянца Маттео Пираса.

Бронзовые медали достались Камрану Сулейманову из Азербайджана и Лукасу Сахе из Финляндии. Набранные на турнире Большого шлема в Казахстане очки будут включены в зачёт квалификации на Олимпийские игры. На соревнованиях отличились и другие российские спортсмены. Рамазан Абдулаев принёс стране золото в весовой категории до 60 килограммов, а Сабина Гилязова взяла серебро в категории до 48 килограммов у женщин.

Чопанов — бронзовый призёр чемпионата России 2019 года, он также выиграл чемпионат Европы среди юниоров до 23 лет. Сейчас на соревнованиях в Казахстане российские борцы выступают в нейтральном статусе. Им запрещено использовать национальную атрибутику. Турнир завершится 12 мая.

Россиянин Лаврентьев выиграл серебро на чемпионате Европы по дзюдо
Россиянин Лаврентьев выиграл серебро на чемпионате Европы по дзюдо

Ранее Life.ru сообщал, что россиянин Инал Тасоев стал двукратным победителем чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории более 100 килограммов. В финале состязаний 26-летний атлет победил грузина Гурама Тушишвили. Бронзу забрали Тамерлан Башаев и словак Мариус Фицель.

Александра Мышляева
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