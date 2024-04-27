Российские дзюдоисты Каниковский и Тасоев стали чемпионами Европы

Россиянин Инал Тасоев стал двукратным победителем чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории свыше 100 килограммов. Нынешний турнир проходит в хорватском Загребе.

В финале соревнований 26-летний спортсмен победил грузина Гурама Тушишвили. Бронзовыми призёрами стали россиянин Тамерлан Башаев и словак Мариус Фицель. 26-летний Тасоев в 2021 году уже становился победителем чемпионата Европы, он также является чемпионом мира 2023 года. Кроме того, Матвей Каниковский стал победителем нынешнего чемпионата Европы в весовой категории до 100 килограммов. Его соперником в решающей схватке также был представитель из Грузии — Илья Суламанидзе.

Добавим, что спортсмены из РФ на чемпионате Европы в Загребе выступают в нейтральном статусе. Результаты россиян не учитывались в медальном зачёте.