Россиянки Гилязова и Воробьёва сойдутся в схватке за бронзу ЧМ по дзюдо

Россия гарантировала себе первую медаль чемпионата мира по дзюдо в Баку. Сабина Гилязова и Марина Воробьёва встретятся друг с другом в схватке за бронзу в весовой категории до 48 кг.

Таким образом, одна из россиянок точно поднимется на пьедестал турнира. Ещё один шанс принести команде награду есть у Аюба Блиева, который поборется за бронзу в категории до 60 кг.

32-летняя Гилязова в этом сезоне стала серебряным призёром чемпионата Европы. В сентябре она выиграла турнир Большого шлема в Будапеште, победив в финале россиянку Кристину Дудину.

24-летняя Воробьёва на том же чемпионате Европы завоевала бронзу, а в конце августа взяла золото Большого шлема в Лозанне. Тогда российская сборная выиграла общий медальный зачёт турнира, собрав семь наград.

Чемпионат мира стартовал в Баку 4 октября. Индивидуальные соревнования продлятся до 10 октября, а 11-го состоится командный турнир. В личном первенстве участвуют более 600 дзюдоистов из более чем 90 стран. Российские спортсмены выступают на турнире с национальной символикой.