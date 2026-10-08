Дзюдоистка Таймазова завоевала бронзу чемпионата мира в Баку

Россиянка Мадина Таймазова стала обладательницей бронзы на мировом первенстве по дзюдо. В поединке за третью строчку в категории до 70 кг спортсменка оказалась сильнее сербки Александры Андрич.

Это уже третья бронзовая медаль для Таймазовой — первые две она брала в 2019 и 2024 годах. Также дзюдоистка стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио. В её коллекции наград есть и европейские трофеи: три бронзы (2020, 2021 и 2026) и одно серебро (2023).

Мировое первенство проходит в столице Азербайджана Баку с 4 по 11 октября. Российские спортсмены выступают на нём под национальным флагом и с гимном страны.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская дзюдоистка Сабина Гилязова выиграла бронзовую медаль чемпионата мира. В матче за награду она одолела соотечественницу Марину Воробьёву.