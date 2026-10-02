Российский пловец Корнев выиграл этап Кубка мира в Баку на 50 м на спине

Российский пловец Егор Корнев выиграл золото первого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку. В финале на дистанции 50 метров на спине 22-летний спортсмен показал результат 22,23 секунды.

Второе место также занял россиянин — Павел Самусенко. Он финишировал за 22,51 секунды, обеспечив российским пловцам две верхние позиции в этой дисциплине.

Для Корнева это уже вторая награда на турнире в Азербайджане. Накануне он стал серебряным призёром на 50 метрах вольным стилем с результатом 20,26 секунды. Этот заплыв принёс спортсмену новый рекорд России. Результат 20,26 также зафиксирован в официальной статистике World Aquatics как его личный рекорд на короткой воде.

Сезон для Корнева складывается результативно и на длинной воде. На чемпионате Европы — 2026 в Париже он завоевал три золотые медали — на 50 метрах баттерфляем, в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров и смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем. Кроме того, в его активе три серебра европейского первенства.

Первый этап Кубка мира проходит в Баку с 1 по 3 октября. После Азербайджана серия продолжится следующими этапами международного турнира.

Ранее Life.ru рассказывал, как Корнев завоевал серебро чемпионата Европы на 100 метрах вольным стилем и установил рекорд России. В Париже он финишировал за 46,74 секунды, уступив только румыну Давиду Поповичу.