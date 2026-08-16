Российские пловцы Корнев и Щербаков взяли серебро и бронзу на ЧЕ в Париже

Российские пловцы Егор Корнев и Михаил Щербаков завоевали медали на чемпионате Европы, который проходит в Париже. Корнев стал обладателем серебра на дистанции 50 метров вольным стилем, а Щербаков взял бронзу в финальном заплыве на 200 метров комплексным плаванием.

На дистанции Егор Корнев продемонстрировал результат 21,37 секунды, который до сотой доли совпал с временем сербского атлета Анджея Барны. Организационный комитет турнира принял беспрецедентное решение: поскольку хронометраж зафиксировал абсолютный паритет, оба спортсмена получили серебряные награды, минуя пересмотр итогов по фотофинишу. Золото же осталось за украинским пловцом Никитой Шереметом, который первым коснулся бортика.

Для Корнева это не единственный трофей в Париже — в его копилке уже числятся победа на полтиннике баттерфляем, «золото» в комбинированной эстафете 4×100 вольным стилем, а также два «серебра»: на стометровке кролем и в мужской эстафетной четверке.

В свою очередь Михаил Щербаков финишировал с результатом 1 минута 56,16 секунды, что не только принесло ему бронзу, но и стало новым юношеским мировым рекордом, а также рекордом России. Золотую награду в этом заплыве завоевал венгерский пловец Хуберт Кош, показавший время 1.54,24, а серебро досталось испанцу Уго Гонсалесу де Оливейра (1.54,44).

Наши спортсмены выступают в Париже в нейтральном статусе. Это их первое участие в континентальном первенстве с 2021 года. Соревнования завершатся 16 августа.

Также ранее российские пловцы завоевали бронзу чемпионата Европы в смешанной эстафете 4x200 метров вольным стилем. За команду выступили Григорий Вековищев, Иван Гирёв, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина, которые прошли дистанцию за 7 минут 26,35 секунды. Золото досталось сборной Великобритании, серебро — команде Германии.