Российские пловцы взяли бронзу ЧЕ в смешанной эстафете 4x200 м вольным стилем

Российские пловцы завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы в смешанной эстафете 4×200 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. В состав команды вошли Григорий Вековищев, Иван Гирёв, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина. Россияне преодолели дистанцию за 7 минут 26,35 секунды.

Золото досталось сборной Великобритании с результатом 7 минут 24,13 секунды. Вторыми финишировали представители Германии — 7 минут 25,43 секунды. После этой бронзы в копилке российских спортсменов на чемпионате Европы стало 27 наград. Они завоевали девять золотых, восемь серебряных и десять бронзовых медалей.

Россияне участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года и выступают в нейтральном статусе. Турнир в Париже завершится 16 августа.

Накануне российские пловцы выиграли золото ЧЕ в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем. Егор Корнев, Иван Гирёв, Дарья Клепикова и Кира Манохина установили новый рекорд чемпионатов Европы — 3 минуты 19,95 секунды. Ксения Мишарина ранее уже поднималась на пьедестал в Париже: вместе с Софьей Дьяковой, Дарьей Сурушкиной и Дарьей Клепиковой она взяла бронзу в женской эстафете 4×200 метров. После этого пловчиха рассказала, что часть призовых планирует потратить на пополнение коллекции Лабубу.