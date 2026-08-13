Милота на ЧЕ: Реакция российской пловчихи на рекорд растрогала весь интернет

Российская пловчиха Алина Гайфутдинова установила новый рекорд страны на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже и вышла в финал на дистанции 50 метров на спине. Её реакция на результат растрогала зрителей и пользователей Сети.

21-летняя спортсменка показала время 26,91 секунды в полуфинале, став первой россиянкой, выплывшей из 27 секунд. Быстрее неё была только итальянка Сара Кёртис, установившая мировой рекорд — 26,51.

Сама Алина не видела своего результата на табло, и хорошую новость ей сообщил журналист «Матч ТВ» Андрей Симонов. Услышав, что она установила рекорд России, спортсменка не сдержала слёз — от неожиданности, радости и гордости за своё достижение.

Особенно трогательным стал тот факт, что подруги по команде пообещали подарить Алине браслет Swarovski, если она выплывет из 27 секунд. Она справилась — и теперь украшение ей обеспечено. Этот момент покорил интернет-пользователей, которые назвали историю «самой милой» на турнире.

Ранее российская синхронистка Александра Завьялова выиграла юниорское первенство мира в технической программе. Турнир проходит в Будапеште. За своё выступление она получила от судей 251,98 балла. Второе место заняла китаянка Хэ Чжэн, третье — испанка Даниэла Фернандес. Российские спортсмены на этих соревнованиях выступают с флагом и под гимн страны.