Россиянин Трофимов взял золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию

Российский спортсмен Захар Трофимов стал победителем юниорского чемпионата мира по синхронному плаванию. Соревнования проходили в Будапеште. Трофимов занял первое место в сольной технической программе с результатом 241,2409 балла.

Ранее Life.ru сообщал, что на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Будапеште российская спортсменка Александра Завьялова одержала победу в технической программе. Её результат — 251,9833 балла. Серебро взяла китаянка Хэ Чжэн (241,5683), бронзу — испанка Даниэла Фернандес (240,0559). На этих соревнованиях россияне выступают под государственным флагом и с гимном.