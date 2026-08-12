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Регион
12 августа, 14:13

Россиянин Трофимов взял золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию

Обложка © ТАСС / ЕРА /TERESA SUAREZ

Обложка © ТАСС / ЕРА /TERESA SUAREZ

Российский спортсмен Захар Трофимов стал победителем юниорского чемпионата мира по синхронному плаванию. Соревнования проходили в Будапеште. Трофимов занял первое место в сольной технической программе с результатом 241,2409 балла.

Второе место досталось испанцу Энеко Санчесу Агилару (240,5016 балла). Тройку призёров замкнул представитель Казахстана Виктор Друзин (238,5317 балла).

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Ранее Life.ru сообщал, что на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Будапеште российская спортсменка Александра Завьялова одержала победу в технической программе. Её результат — 251,9833 балла. Серебро взяла китаянка Хэ Чжэн (241,5683), бронзу — испанка Даниэла Фернандес (240,0559). На этих соревнованиях россияне выступают под государственным флагом и с гимном.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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