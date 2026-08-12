Россиянин Трофимов взял золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию
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Российский спортсмен Захар Трофимов стал победителем юниорского чемпионата мира по синхронному плаванию. Соревнования проходили в Будапеште. Трофимов занял первое место в сольной технической программе с результатом 241,2409 балла.
Второе место досталось испанцу Энеко Санчесу Агилару (240,5016 балла). Тройку призёров замкнул представитель Казахстана Виктор Друзин (238,5317 балла).
Ранее Life.ru сообщал, что на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Будапеште российская спортсменка Александра Завьялова одержала победу в технической программе. Её результат — 251,9833 балла. Серебро взяла китаянка Хэ Чжэн (241,5683), бронзу — испанка Даниэла Фернандес (240,0559). На этих соревнованиях россияне выступают под государственным флагом и с гимном.
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