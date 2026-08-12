«С гордостью ношу герб»: Пловчиха Малаева поделилась эмоциями после золота на Кубке мира

Российская спортсменка Василиса Малаева после победы на Кубке мира по зимнему плаванию рассказала, что особенно гордится возможностью выступать с символикой своей страны. Приятные эмоции ей также подарила поддержка со стороны участников из других государств.

Василиса Малаева о Кубке мира. Видео © Zvezdanews

«То, что я с гордостью ношу герб и у меня на спине написано, что я из России, — очень приятные ощущения», — отметила собеседница Zvezdanews.

Она призналась, что наслаждалась моментами награждения, когда могла стоять с российским флагом. Успешное выступление команды для неё не стало неожиданностью: спортсмены много работали и были уверены в своих силах.

Напомним, сборная России завершила Кубок мира по зимнему плаванию с 27 медалями, причём Василиса Малаева стала одной из обладательниц золота. Представители нашей команды получили награды на всех дистанциях, в которых принимали участие.