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12 августа, 10:59

«С гордостью ношу герб»: Пловчиха Малаева поделилась эмоциями после золота на Кубке мира

Российская пловчиха Малаева высоко оценила поддержку соперников на Кубке мира

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Российская спортсменка Василиса Малаева после победы на Кубке мира по зимнему плаванию рассказала, что особенно гордится возможностью выступать с символикой своей страны. Приятные эмоции ей также подарила поддержка со стороны участников из других государств.

Василиса Малаева о Кубке мира. Видео © Zvezdanews

«То, что я с гордостью ношу герб и у меня на спине написано, что я из России, — очень приятные ощущения», — отметила собеседница Zvezdanews.

Она призналась, что наслаждалась моментами награждения, когда могла стоять с российским флагом. Успешное выступление команды для неё не стало неожиданностью: спортсмены много работали и были уверены в своих силах.

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Напомним, сборная России завершила Кубок мира по зимнему плаванию с 27 медалями, причём Василиса Малаева стала одной из обладательниц золота. Представители нашей команды получили награды на всех дистанциях, в которых принимали участие.

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Борис Эльфанд
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