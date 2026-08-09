Россияне взяли более 20 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию

Российские спортсмены завоевали 27 медалей — 20 золотых и семь серебряных — на Кубке мира по зимнему плаванию в аргентинском Эль-Калафате. Результаты опубликовали организаторы соревнований.

По пять золотых медалей получили Матвей Овсейчук, Алексей Жарков и Владислав Сапожников. Василиса Малаева выиграла три золота, Пётр Ясинский — два. Овсейчук, Жарков, Ясинский и Малаева также победили в эстафете.

Президент Всероссийской федерации зимнего плавания Андрей Замыслов рассказал, что в этом году Россия направила на турнир меньше спортсменов. При этом участники получили награды на каждой дистанции, в которой выступали.

«Тем не менее мы получили награды на всех дистанциях, на которых плыли. В этом году была очень высокая спортивная конкуренция, очень сильная команда была у Аргентины», — сказал ТАСС Замыслов.

По его словам, российских спортсменов тепло приняли в Аргентине. Церемонию награждения запланировали на воскресенье. Команда намерена выйти на неё с российским флагом.

Кубок мира проходил с 4 по 8 августа. Спортсмены преодолевали дистанции от 25 до 450 м в воде ледника Перито-Морено. Её температура составляла от 1,5 до 2 градусов.

Россиянин Владислав Сапожников обновил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Всего пловец получил на первенстве 10 наград — 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые. Сам он назвал такие результаты хорошими. Сапожников подчеркнул, что у него в принципе не было практики начинать сезон в августе, особенно в холодной воде.