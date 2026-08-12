Юниорка Завьялова выиграла золото на первенстве мира по синхронному плаванию

Российская синхронистка Александра Завьялова стала победительницей юниорского первенства мира по синхронному плаванию в технической программе. Турнир проходит в Будапеште. За своё выступление она получила от судей 251,9833 балла.

Второе место заняла китаянка Хэ Чжэн с результатом 241,5683 балла. Тройку призёров замкнула испанка Даниэла Фернандес (240,0559).

На юниорском первенстве мира российские спортсмены выступают с национальным флагом и под гимн страны. Ранее на взрослом чемпионате Европы по водным видам спорта российские синхронисты завоевали семь медалей, три из которых — золотые.

А накануне Илья Бородин принёс России золото чемпионата Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Российский спортсмен показал результат 4:08,17, что стало новым рекордом соревнований. Он обошёл представителя Италии Альберто Раццетти и британца Макса Личфилда.