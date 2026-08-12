Пловчиха Мишарина хочет завоевать медали ЧЕ ради новых Лабубу

Российская пловчиха Ксения Мишарина нашла дополнительную мотивацию побеждать на чемпионате Европы в Париже — это новые Лабубу. Бронзовый призёр турнира призналась, что часть заработанных денег собирается потратить на пополнение коллекции игрушек.

В Париже спортсменка уже успела купить три Лабубу и ещё пару игрушек. За любовь к прогулкам по магазинам тренер даже прозвал её главным туристом соревнований.

«Мне тренер сказал, что я главный турист этих соревнований. Но теперь не просто турист, еще призер», — рассказала Мишарина ТАСС.

Останавливаться на достигнутом пловчиха не собирается. Сейчас в её коллекции уже шесть-семь Лабубу, а из Франции она рассчитывает увезти ещё как минимум три.

«Конечно, выигрываю медали, чтобы покупать Лабубу и дарить всем близким подарки, это тоже любимое занятие», — пошутила спортсменка.

Напомним, что российские спортсменки — Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова — уже завоевали бронзу чемпионата Европы в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Мужчины также выступают успешно: Илья Бородин принёс России золото ЧЕ на дистанции 400 метров комплексным плаванием, а Егор Корнев стал чемпионом на дистанции 50 метров баттерфляем.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские пловцы вернулись на чемпионат Европы впервые с 2021 года. Нынешнее первенство стало для них первым континентальным стартом после пятилетнего перерыва.