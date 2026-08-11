Егор Корнев взял «золото» на 50 м баттерфляем на чемпионате Европы

Российский пловец Егор Корнев стал чемпионом Европы на дистанции 50 метров баттерфляем. В финале соревнований в Париже он показал результат 22,52 секунды. Спортсмену всего 22 года.

Борьба за золото получилась максимально плотной. Француз Максим Груссе уступил Корневу всего две сотых секунды и финишировал вторым с результатом 22,54. Бронзу завоевал белорус Григорий Пекарский, преодолевший дистанцию за 22,68 секунды.

Для Корнева это ещё один крупный международный титул. В 2025 году он в составе команды нейтральных спортсменов выиграл чемпионат мира в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров. На чемпионате Европы в Париже российские спортсмены также выступают без национальной символики.

Ранее российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем во Франции. В финальном заплыве на 400 метров комплексным стилем спортсмен показал результат 4.08,17, установив новый рекорд турнира. Серебряным призёром стал итальянец Альберто Раццетти, бронза досталась британцу Максу Личфилду.