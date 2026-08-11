В Европе откровенно боятся возвращения российских спортсменов и придумывают нелепые предлоги, чтобы не пускать даже детей. Так депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Life.ru прокомментировала ситуацию с недопуском юниорской сборной по синхронному плаванию на турнир в Германии. Поводом для скандала стали параноидальные подозрения в шпионаже.

Насчёт шпионажа, особенно когда это девчонки-юниорки, — это просто смешно. Молодёжь сейчас во всём мире достаточно аполитична, и, кроме спорта, они вряд ли думают о чём-то другом. Какие секреты синхронистки могут разведать в Германии? Светлана Журова Депутат Государственной думы

Парламентарий подчеркнула, что разово приехавших подростков никто и близко не подпустит к объектам, представляющим хоть какую-то тайну. По её словам, для разведки нужны годы на выстраивание связей, а не краткосрочный визит спортивной команды. Подобные вбросы рассчитаны исключительно на публику, не привыкшую анализировать факты.

Но главная причина истерики, убеждена Журова, кроется в другом. Европейские чиновники и соперницы слишком долго отдыхали, пока российские «русалки» были отлучены от соревнований. За это время они привыкли к лёгким медалям, и теперь перспектива снова оказаться вторыми приводит их в ужас. Наше возвращение показало, что мы по-прежнему лучшие.

Волна негатива пошла после обвинений, что российские синхронистки якобы украли какой-то сложный элемент. Журова напомнила, что современный спорт прозрачен, все выступления есть в открытом доступе.

«Невозможно сложный элемент, за который дают много баллов, выучить за одну ночь и вставить в программу. Конечно, всё это предполагалось и изучалось. Как и они нас изучают, давайте быть честными», — добавила депутат.

Журова призвала не подыгрывать нарративу о плагиате. Если кто-то повторяет чужой успешный трюк — это прогресс и конкуренция, а не криминал. Очевидно одно: любые попытки принизить мастерство наших спортсменок разбиваются о реальный уровень их подготовки, который на голову выше европейского.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Евросоюз готовит провокации против российских спортсменов перед международными стартами, чтобы вывести их из игры. В качестве примера в СВР привели события начала июля в Мюнхене, где немецкая полиция задержала членов российской команды по синхронному плаванию по подозрению в «шпионаже». Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе и заняли первое место в общем зачёте, завоевав десять золотых и одну серебряную медаль.