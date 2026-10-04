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Регион
Опубликовано 4 октября, 16:13

Россиянин Копылов нокаутировал Готье в первом раунде на UFC 332

Обложка © ТАСС / ZUMA / Mikael Ona

Обложка © ТАСС / ZUMA / Mikael Ona

Российский боец смешанного стиля Роман Копылов одержал досрочную победу над камерунцем Атебой Готье на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити. Поединок завершился техническим нокаутом уже в первом раунде.

Копылов потряс соперника левым ударом, после чего отправил его на настил и продолжил атаку. Готье перестал активно защищаться, и рефери остановил бой.

Победа стала для 34-летнего россиянина 16-й в профессиональной карьере при пяти поражениях. В UFC его рекорд теперь составляет восемь побед и пять поражений.

Для Готье поражение стало вторым в карьере и прервало серию из десяти побед подряд. До встречи с Копыловым камерунец выиграл все пять своих боёв в UFC.

За яркую досрочную победу Копылов получил бонус UFC за «Выступление вечера». Организация отдельно отметила его первый раунд против Готье среди лучших выступлений турнира.

Россияне Сусуркаев и Копылов победили на турнире UFC 328
Россияне Сусуркаев и Копылов победили на турнире UFC 328

Ранее Life.ru сообщал, что россиянин Андрей Пуляев проиграл Дэмиану Пинасу нокаутом в первом раунде на том же турнире UFC 332. Представитель Суринама завершил поединок за одну минуту и 15 секунд.

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Александра Мышляева
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