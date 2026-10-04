Россиянин Копылов нокаутировал Готье в первом раунде на UFC 332

Российский боец смешанного стиля Роман Копылов одержал досрочную победу над камерунцем Атебой Готье на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити. Поединок завершился техническим нокаутом уже в первом раунде.

Копылов потряс соперника левым ударом, после чего отправил его на настил и продолжил атаку. Готье перестал активно защищаться, и рефери остановил бой.

Победа стала для 34-летнего россиянина 16-й в профессиональной карьере при пяти поражениях. В UFC его рекорд теперь составляет восемь побед и пять поражений.

Для Готье поражение стало вторым в карьере и прервало серию из десяти побед подряд. До встречи с Копыловым камерунец выиграл все пять своих боёв в UFC.

За яркую досрочную победу Копылов получил бонус UFC за «Выступление вечера». Организация отдельно отметила его первый раунд против Готье среди лучших выступлений турнира.

Ранее Life.ru сообщал, что россиянин Андрей Пуляев проиграл Дэмиану Пинасу нокаутом в первом раунде на том же турнире UFC 332. Представитель Суринама завершил поединок за одну минуту и 15 секунд.