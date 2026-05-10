Россияне Сусуркаев и Копылов победили на турнире UFC 328

Российские бойцы Роман Копылов и Байсангур Сусуркаев успешно выступили на турнире UFC 328, который проходит в американском Ньюарке. Оба спортсмена победили своих соперников из Бразилии в рамках предварительного карда.

Копылов встретился с Марко Тулио и провёл полный трёхраундовый бой. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу россиянину.

Для Копылова этот успех стал 15-м в профессиональной карьере и позволил прервать серию из двух поражений подряд.

Сусуркаев, в свою очередь, одолел Джордена Сантоса досрочно. В третьем раунде россиянин провёл удушающий приём, заставив соперника капитулировать.

После этой победы Сусуркаев сохранил идеальный рекорд в ММА — 12 побед без поражений. В UFC россиянин выиграл уже третий бой подряд.

