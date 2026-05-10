Россияне Сусуркаев и Копылов победили на турнире UFC 328
Байсангур Сусуркаев и Роман Копылов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realhuntermma, roman_kopylov_
Российские бойцы Роман Копылов и Байсангур Сусуркаев успешно выступили на турнире UFC 328, который проходит в американском Ньюарке. Оба спортсмена победили своих соперников из Бразилии в рамках предварительного карда.
Копылов встретился с Марко Тулио и провёл полный трёхраундовый бой. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу россиянину.
Для Копылова этот успех стал 15-м в профессиональной карьере и позволил прервать серию из двух поражений подряд.
Сусуркаев, в свою очередь, одолел Джордена Сантоса досрочно. В третьем раунде россиянин провёл удушающий приём, заставив соперника капитулировать.
После этой победы Сусуркаев сохранил идеальный рекорд в ММА — 12 побед без поражений. В UFC россиянин выиграл уже третий бой подряд.
