10 мая, 00:09

Россияне Сусуркаев и Копылов победили на турнире UFC 328

Байсангур Сусуркаев и Роман Копылов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realhuntermma, roman_kopylov_

Российские бойцы Роман Копылов и Байсангур Сусуркаев успешно выступили на турнире UFC 328, который проходит в американском Ньюарке. Оба спортсмена победили своих соперников из Бразилии в рамках предварительного карда.

Копылов встретился с Марко Тулио и провёл полный трёхраундовый бой. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу россиянину.

Для Копылова этот успех стал 15-м в профессиональной карьере и позволил прервать серию из двух поражений подряд.

Сусуркаев, в свою очередь, одолел Джордена Сантоса досрочно. В третьем раунде россиянин провёл удушающий приём, заставив соперника капитулировать.

После этой победы Сусуркаев сохранил идеальный рекорд в ММА — 12 побед без поражений. В UFC россиянин выиграл уже третий бой подряд.

Чемпион UFC Хамзат Чимаев подписал контракт с борцовским промоушеном RAF

Ранее Life.ru рассказывал, что британский боксёр Даниэль Дюбуа стал чемпионом мира по версии WBO в супертяжёлом весе, победив соотечественника Фабио Уордли в Манчестере. Поединок завершился техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как рефери остановил бой из-за тяжёлого состояния Уордли.

Артём Гапоненко
