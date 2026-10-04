Пуляев проиграл Пинасу нокаутом в первом раунде на UFC 332

Российский боец Андрей Пуляев проиграл Дэмиану Пинасу нокаутом в первом раунде на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити. Результат поединка опубликован организаторами соревнований.

Представитель Суринама завершил бой за одну минуту и 15 секунд. Решающий удар Пинас нанёс апперкотом, после чего рефери остановил поединок. Другой россиянин, Роман Копылов, одержал досрочную победу над камерунцем Атебо Готье. Их встреча также закончилась в первом раунде: технический нокаут зафиксировали на отметке 3 минуты 12 секунд.

Теперь в активе 34-летнего Копылова 16 побед при пяти поражениях в смешанных единоборствах. У 29-летнего Пуляева — десять побед и шесть поражений.

Ранее Life.ru рассказывал, как Копылов и Байсангур Сусуркаев победили на UFC 328 в Ньюарке. Тогда Копылов одолел бразильца Марко Тулио единогласным решением судей и прервал серию из двух поражений.