Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 11:13

Пуляев проиграл Пинасу нокаутом в первом раунде на UFC 332

Обложка © ТАСС / АР / Mikael Ona

Обложка © ТАСС / АР / Mikael Ona

Российский боец Андрей Пуляев проиграл Дэмиану Пинасу нокаутом в первом раунде на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити. Результат поединка опубликован организаторами соревнований.

Представитель Суринама завершил бой за одну минуту и 15 секунд. Решающий удар Пинас нанёс апперкотом, после чего рефери остановил поединок. Другой россиянин, Роман Копылов, одержал досрочную победу над камерунцем Атебо Готье. Их встреча также закончилась в первом раунде: технический нокаут зафиксировали на отметке 3 минуты 12 секунд.

Теперь в активе 34-летнего Копылова 16 побед при пяти поражениях в смешанных единоборствах. У 29-летнего Пуляева — десять побед и шесть поражений.

Дальняя дорога к спорту: Большунов вновь попробует получить нейтральный статус у FIS
Дальняя дорога к спорту: Большунов вновь попробует получить нейтральный статус у FIS

Ранее Life.ru рассказывал, как Копылов и Байсангур Сусуркаев победили на UFC 328 в Ньюарке. Тогда Копылов одолел бразильца Марко Тулио единогласным решением судей и прервал серию из двух поражений.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Единоборства (UFC, бокс, MMA)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar