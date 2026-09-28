Дальняя дорога к спорту: Большунов вновь попробует получить нейтральный статус у FIS

Александр Большунов намерен повторно обратиться в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда за нейтральным статусом. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв.

Сейчас российская сторона формирует список спортсменов, желающих пройти процедуру допуска.

«Насколько я понимаю, Александр планирует подавать заявку на участие и получение статуса нейтрального атлета», — рассказал глава ФЛССР.

29-летний Большунов завоевал три золота Олимпиады в Пекине, всего имеет девять олимпийских медалей и является чемпионом мира 2021 года.

Ранее Life.ru сообщал, что FIS смягчила один из критериев получения нейтрального статуса российскими спортсменами. Из правил убрали автоматическое ограничение для атлетов, связанных с ЦСКА и другими ведомственными обществами. При этом федерация сохранила индивидуальную проверку претендентов и остальные требования к нейтральности.