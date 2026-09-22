FIS смягчила один из критериев нейтрального допуска российских спортсменов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда изменила один из ключевых критериев получения нейтрального статуса российскими и белорусскими спортсменами. Новая редакция правил опубликована FIS 22 сентября.

Изменения коснулись пункта о связях спортсменов и сопровождающего персонала с вооружёнными силами и органами национальной безопасности. Теперь в документе говорится, что к соревнованиям FIS не допускаются лица, добровольно состоящие в контрактных отношениях с российскими или белорусскими вооружёнными силами либо силовыми структурами.

Предыдущая редакция была жёстче. В ней ограничение распространялось также на тех, кто ранее имел такой контракт, получал поддержку от военных или был связан с аффилированными с ними организациями. Эти формулировки из обновлённого пункта исчезли.

Таким образом, прошлое или косвенное ведомственное аффилирование больше не указано в этом пункте как автоматическое основание для недопуска. Однако это не означает автоматического получения нейтрального статуса: FIS по-прежнему требует соблюдения принципов нейтральности и отсутствия прямой или косвенной поддержки военных действий.

Федерация также оставила за собой возможность дополнительно проверять претендентов. При наличии информации о военных связях, ранее отклонённой заявки или других сомнений FIS может запустить отдельную проверку с привлечением независимых экспертов.

В начале сентября совет FIS разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях сезона-2026/27 в индивидуальном нейтральном статусе. Национальные команды по-прежнему к турнирам не допускаются.

Изменение критерия может оказаться существенным для части российских спортсменов, которые ранее сталкивались с отказами из-за ведомственной принадлежности. В январе глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отмечала, что многие спортсмены числятся в ЦСКА, «Динамо», Росгвардии и других структурах.