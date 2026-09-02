Лыжники из РФ вернутся на международную арену в нейтральном статусе

Министр спорта Михаил Дегтярёв объявил о возвращении отечественных атлетов на международные соревнования. В сезоне 2026/27 российские представители лыжного спорта смогут вновь выйти на старт под эгидой мировой федерации, правда, пока в нейтральном статусе.

Глава профильного ведомства выразил надежду на успешное выступление россиян. По его словам, атлеты должны доказать, что их участие абсолютно безопасно для других участников состязаний.

«Наши лыжники возвращаются, пока в нейтральном статусе», — прокомментировал министр, отметив, что это лишь первый шаг к полноценной интеграции.

Данная практика уже апробирована в ряде других дисциплин, где атлеты из России выступали без национальной символики. Руководство спорта надеется на постепенное смягчение жестких ограничений и возвращение к привычному формату соревнований.

Напомним, что запрет на участие был введён Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году. Организация объяснила решение текущей геополитической ситуацией.

Ранее некоторые российские спортсмены уже получали право соревноваться на международных площадках в индивидуальном порядке. Теперь этот опыт масштабируют на лыжные гонки, открывая перспективу для регулярных выступлений в ближайшем будущем.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что несколько российских фигуристов включены в предварительные заявки на турнир серии «Челленджер» в Токио. Соревнования пройдут 4–6 сентября и станут для них первым взрослым международным стартом после допуска в нейтральном статусе.